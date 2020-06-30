Происшествия
Севастопольцы разыскивают сбежавшего с миллионом подрядчика
В Голубой бухте люди хотели сделать площадку – остались и без денег, и без площадки.
В Севастополе сбежал с деньгами ТОС «Голубая бухта» подрядчик, который должен обустроить детскую и спортивную площадки на заброшенном пустыре. Об этом сообщает телеканал «Первый Севастопольский».
Люди боролись за благоустройство территории с 2018 года. Тогда чиновники посчитали проект слишком дорогим для городского бюджета.
Но ТОС не опустил руки и заявился на правительственный конкурс, по итогом которого удалось получить субсидию.
Казалось бы, скоро дети и спортсмены смогут гулять и тренироваться на новых площадках. Однако случилось по-другому. Подрядчик ООО «СнабТехСервисКрым» взял аванс 1 млн 400 тысяч рублей и сбежал.
«На связь подрядчик не выходит, когда выходил, говорил, что вернет деньги завтра. Так продолжалось с сентября месяца», – рассказала председатель ТОС «Голубая бухта» Елена Душкевич.
С представителями компании ООО «СнабТехСервисКрым» журналистам связаться не удалось.
Елена подала в суд на недобросовестного подрядчика и выиграла дело. Теперь контора должна вернуть аванс.
В Департаменте территориального развития и взаимодействия с органами местного самоуправления говорят, что такие ситуации случаются. Переживать не стоит, деньги вернут, свой проект ТОС реализует, — уверяют чиновники.
Люди сомневаются и потому обратились к врио губернатора Михаилу Развожаеву с просьбой посодействовать в возврате средств.
В тексте использованы материалы: Форпост
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