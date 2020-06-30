Севастопольцы разыскивают сбежавшего с миллионом подрядчика

В Голубой бухте люди хотели сделать площадку – остались и без денег, и без площадки.

В Севастополе сбежал с деньгами ТОС «Голубая бухта» подрядчик, который должен обустроить детскую и спортивную площадки на заброшенном пустыре. Об этом сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Люди боролись за благоустройство территории с 2018 года. Тогда чиновники посчитали проект слишком дорогим для городского бюджета.

Но ТОС не опустил руки и заявился на правительственный конкурс, по итогом которого удалось получить субсидию.

Казалось бы, скоро дети и спортсмены смогут гулять и тренироваться на новых площадках. Однако случилось по-другому. Подрядчик ООО «СнабТехСервисКрым» взял аванс 1 млн 400 тысяч рублей и сбежал.

«На связь подрядчик не выходит, когда выходил, говорил, что вернет деньги завтра. Так продолжалось с сентября месяца», – рассказала председатель ТОС «Голубая бухта» Елена Душкевич.

С представителями компании ООО «СнабТехСервисКрым» журналистам связаться не удалось.

Елена подала в суд на недобросовестного подрядчика и выиграла дело. Теперь контора должна вернуть аванс.

В Департаменте территориального развития и взаимодействия с органами местного самоуправления говорят, что такие ситуации случаются. Переживать не стоит, деньги вернут, свой проект ТОС реализует, — уверяют чиновники.

Люди сомневаются и потому обратились к врио губернатора Михаилу Развожаеву с просьбой посодействовать в возврате средств.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жилищное строительство в Севастополе снизилось на 58 процентов. Об этом свидетельствуют данные за январь-май 2020 года, обнародованные Крымстатом.

В Крыму до сих пор не приступили к ремонту дорог. В Крыму затянули начало сезона ремонта дорог.

Прокуратура АРК направила в суд дело о госизмене экс-судьи из Крыма. Прокуратура Автономной Республики Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Сакского горрайонного суда АРК по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Правительство России определило три компании по ремонту дорог Крыма. Правительство России определило три компании, которые будут подрядчиками капитального ремонта дорог в Крыму в ближайшие полтора года.