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С июля в Крым в пять раз вырастет число московских авиарейсов

12:39 вторник, 30 июня 2020

В июле аэропорт Симферополь собирается принять 2684 рейса из Москвы - это в пять раз больше, чем за предыдущий месяц, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным пресс-службы, в течение июня восемь авиакомпаний осуществили 576 рейсов из Москвы в Симферополь. С первого июля выполнять рейсы на полуостров будут уже 10 авиакомпаний из всех четырех московских аэропортов – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковского.

Как пояснил коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин, прирост авиасообщения напрямую связан с частичным снятием ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции.

«Увеличение московских рейсов в аэропорту Симферополь свидетельствует не только о популярности Крыма как туристического региона, но и заметном восстановлении деловой активности, что также не может не радовать», - отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Перевозки пассажиров с Кубани в Крым по «единому» билету возобновятся с 10 июля. Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым и в обратном направлении по «единому» билету возобновятся с 10 июля.

Перевозчики предлагают изменить схему движения в центре Симферополя. В Симферополе перевозчики предлагают изменить схему автомобильного движения в центральной части города для его разгрузки.

Стала известна дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту. Грузовое железнодорожное движение на транспортном переходе через Керченский пролив откроется 30 июня, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Первый груз по Крымскому мосту уйдет на материк из Севастополя. Сегодня, 27 июня, из Севастополя отправились в Россию первые грузовые вагоны, которые пойдут по Крымскому мосту.

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