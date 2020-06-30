С июля в Крым в пять раз вырастет число московских авиарейсов

В июле аэропорт Симферополь собирается принять 2684 рейса из Москвы - это в пять раз больше, чем за предыдущий месяц, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным пресс-службы, в течение июня восемь авиакомпаний осуществили 576 рейсов из Москвы в Симферополь. С первого июля выполнять рейсы на полуостров будут уже 10 авиакомпаний из всех четырех московских аэропортов – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковского.

Как пояснил коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин, прирост авиасообщения напрямую связан с частичным снятием ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции.

«Увеличение московских рейсов в аэропорту Симферополь свидетельствует не только о популярности Крыма как туристического региона, но и заметном восстановлении деловой активности, что также не может не радовать», - отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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