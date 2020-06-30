Водный кризис
Развитие сюжета: Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи ● Симферополь начал получать артезианскую воду из Ивановского водозабора ● Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки ● «Умный буй» будет контролировать состояние водохранилища под Севастополем ● Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского
Реки из питьевой воды: часть Симферополя обезвожена из-за аварии
фото © Новости Крыма
Во вторник в крымской столице на улице 51-й Армии произошла серьезная авария, в результате чего часть города остается без воды.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по улице 51-й Армии 30.06.2020 с 14:00 будет ограничено водоснабжение улиц Куйбышева, Лермонтова, Стахановцев, 51-й Армии (частично), пр-т. Победы (частично), а также прилегающих улиц и переулков», - говорится сообщение.
Очевидцы отмечают, что в течение дня можно было наблюдать «реки» из питьевой воды, а к вечеру восстановить водоснабжение аварийным службам так и не удалось. В связи с этим осуществляется подвоз воды водовозками. На данный момент актуальной информации о причинах поломки и времени возобновления подачи воды нет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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