Реки из питьевой воды: часть Симферополя обезвожена из-за аварии

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Во вторник в крымской столице на улице 51-й Армии произошла серьезная авария, в результате чего часть города остается без воды.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по улице 51-й Армии 30.06.2020 с 14:00 будет ограничено водоснабжение улиц Куйбышева, Лермонтова, Стахановцев, 51-й Армии (частично), пр-т. Победы (частично), а также прилегающих улиц и переулков», - говорится сообщение.

Очевидцы отмечают, что в течение дня можно было наблюдать «реки» из питьевой воды, а к вечеру восстановить водоснабжение аварийным службам так и не удалось. В связи с этим осуществляется подвоз воды водовозками. На данный момент актуальной информации о причинах поломки и времени возобновления подачи воды нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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