Прогноз погоды в Крыму на вторник 30 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 30 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (при грозах 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском, Черноморском и Красногвардейском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (при грозах 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами грозы), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, ветер (при грозах 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (при грозах 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 98 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью около 23 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 22 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 86 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью около 23 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 99 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 97 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 24, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 24, в Сочи - 25, в Турции - 25, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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