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Приговор бывшему губернатору Севастополя: во что суд оценил инцидент в аэропорту
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Экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова оштрафовали на 2 тысячи рублей за хулиганство в аэропорту Ижевска.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение Завьяловского районного суда города.
Как сообщалось, в апреле Овсянников стал виновником скандала в аэропорту Ижевска.
Чиновник нецензурно выражался, не выполнял требования полиции. Инцидент произошел из-за отказа Овсянникова несколько раз пройти через рамку металлодетектора и предоставить посадочный талон на входе в аэровокзал.
После этого он устремился к стойке регистрации, где был задержан правоохранителями. За такую выходку Дмитрия Овсянникова исключили из «Единая Россия», он также потерял свой пост замминистра.
Бывший чиновник опубликовал пост в соцсетях, в котором извинился за происшедшее, но заявил, что дебош не устраивал.
«В здании аэровокзала в присутствии посторонних лиц Овсянников громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции», - сообщили в пресс-службе суда.
На очередное заседание суда экс-губернатор Севастополя не явился снова. Тем не менее, решение об административном наказании было вынесено. Хотя его адвокат утверждал, что поведение его клиента нельзя квалифицировать как нарушение, суд признал Овсянникова виновным.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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