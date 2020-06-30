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Власть

По Крымскому мосту запустили первый грузовой состав

12:06 вторник, 30 июня 2020

Первый грузовой состав прошел по Крымскому мосту, тем самым открыв грузовое железнодорожное сообщение полуострова с Россией.

Железнодорожный состав, груженый продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком, встретился с поездом с материка под арками Крымского моста в 10 утра. Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Перевозчики предлагают изменить схему движения в центре Симферополя. В Симферополе перевозчики предлагают изменить схему автомобильного движения в центральной части города для его разгрузки.

Стала известна дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту. Грузовое железнодорожное движение на транспортном переходе через Керченский пролив откроется 30 июня, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Первый груз по Крымскому мосту уйдет на материк из Севастополя. Сегодня, 27 июня, из Севастополя отправились в Россию первые грузовые вагоны, которые пойдут по Крымскому мосту.

Поезда на Симферополь назвали одними из популярных у российских туристов этим летом. Самыми популярными среди россиян маршрутами для путешествия на поезде этим летом являются «Москва – Санкт-Петербург» и «Москва – Симферополь».

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