Перевозки пассажиров с Кубани в Крым по «единому» билету возобновятся с 10 июля

Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым и в обратном направлении по «единому» билету возобновятся с 10 июля.

Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок – компании «Единая транспортная дирекция».

«Единая транспортная дирекция» с 10 июля возобновляет перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении. Перевозки автобусами по «единому» билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак», – говорится в сообщении.

Продажи «единого» билета в Крым возобновляются с 1 июля.

В прошлом году за летние месяцы больше 300 тысяч пассажиров воспользовались «единым» билетом на крымском направлении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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