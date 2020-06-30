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Перевозки пассажиров с Кубани в Крым по «единому» билету возобновятся с 10 июля

11:54 вторник, 30 июня 2020

Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым и в обратном направлении по «единому» билету возобновятся с 10 июля.

Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок – компании «Единая транспортная дирекция».

«Единая транспортная дирекция» с 10 июля возобновляет перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении. Перевозки автобусами по «единому» билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак», – говорится в сообщении.

Продажи «единого» билета в Крым возобновляются с 1 июля.

В прошлом году за летние месяцы больше 300 тысяч пассажиров воспользовались «единым» билетом на крымском направлении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стала известна дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту. Грузовое железнодорожное движение на транспортном переходе через Керченский пролив откроется 30 июня, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Первый груз по Крымскому мосту уйдет на материк из Севастополя. Сегодня, 27 июня, из Севастополя отправились в Россию первые грузовые вагоны, которые пойдут по Крымскому мосту.

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