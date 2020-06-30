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Власть

Перевозчики предлагают изменить схему движения в центре Симферополя

Перевозчики предлагают изменить схему движения в центре Симферополя

фото © Крым.реалии

В Симферополе перевозчики предлагают изменить схему автомобильного движения в центральной части города для его разгрузки.

Об этом сообщается на сайте администрации Симферополя.

«Поступило предложение об изменении движения в центре города с целью увеличения пропускной способности. Так, предлагается: обеспечить увеличение пропускной способности за счет введения режимов одностороннего движения по проспекту Кирова от Куйбышевского кольца до площади Советской в три полосы движения. Встречная полоса – только для пассажирского транспорта. На Караимской от перекрестка с Козлова до перекрестка с улицей Ленина – три полосы одностороннего движения. Встречная также только для пассажирского транспорта. На Шмидта, от перекрестка с Воровского до перекрестка с Киевской, организовать одностороннее движение», – рассказала заместитель главы администрации Вероника Глоба.

По ее словам, предлагается также организовать дополнительную полосу движения по улице Киевской от перекрестка со Шмидта до Куйбышевского кольца, а также запретить парковку на улицах Караимская, Шмидта на всем протяжении. Альтернативные варианты парковки предложены на прилегающих улицах Училищная, Крылова, Чехова, Сергеева-Ценского, Некрасова, Гаспринского, Аксакова.

Вместе с этим предлагается запретить движение грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тонн в дневное время на территории Симферополя – с 6.00 до 22.00, кроме спецтранспорта.

Как отметили в администрации, такие изменения в схеме «требуют детального изучения и проработки, а также обсуждения с участниками дорожного движения».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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