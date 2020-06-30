Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса ● В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом ● Из-за коронавируса для севастопольских инвалидов нет лекарств ● В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом ● Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов
Не только коронавирус: мир может быть атакован новым штаммом свиного гриппа
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Китайские исследователи выявили новый штамм свиного гриппа G4. Генетически он связан с H1N1, который в 2019 году прокатился по миру пандемией.
Об этом пишет The Guardian.
Новый штамм обладает «всеми признаками высокой способности заражать людей», считают китайские ученые. Они проводили исследования с 2001 по 2018 год. За это время было взято около 30 тысяч мазков у свиней на скотобойнях и ветеринарных клиниках в десяти китайских провинциях. Специалисты выделили 179 видов свиного гриппа.
Ученые выяснили, что новый штамм очень заразен, а иммунитет, который получает организм от воздействия сезонного гриппа, не дает защиты от G4. Всего 4,4% людей, которые контактировали со свиньями, подверглись заражению новым штаммом гриппа. Пока вирус передается только от животного к человеку. Это и вызывает у исследователей наибольшую обеспокоенность.
«Заражение человека вирусом G4 приведет к его дальнейшей адаптации и увеличит риск пандемии среди людей», - считают авторы исследования.
В начале 2016 году Крым накрыла волна гриппа и ОРВИ. В январе зарегистрировали первый случай свиного гриппа». H1N1 подтвердили у подавляющего большинства больных. Эпидпорог был превышен на 38,8%. На вынужденных каникулах оказались ученики 184 классов. Уже в марте эпидемия гриппа пошла на спад.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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