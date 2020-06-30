Не идут: в Севастополе игнорируют голосование по поправкам в конституцию России

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Севастополь демонстрирует худший в Южном федеральном округе России результат по явке на голосование по поправкам в конституцию.

Лидером в ЮФО пока является Республика Крыма, где по данным ЦИК РФ на 29 июня, проголосовали 52% от списочного состава избирателей. На втором месте Краснодарский край – 49,5%, на третьем с результатом 47, 2% – Адыгея.

В Севастополе за 4 дня голосования свою волю изъявили 104 тысячи 369 человек или 32,8%. Это самый низкий результат в округе. Иенее 40% было зафиксировано еще только в Астраханской области, но и этот регион далеко ушел от Севастополя – 39,7%.

И даже сейчас город не преодолел 40% планку: по последним данным проголосовали уже 127 тысяч севастопольцеы, но это 39,9%.

«Увлекшийся собственной избирательной кампанией, врио губернатора надеялся, что голосование вообще отменят или перенесут, – комментирует ситуацию telegram-канал #ЧКХ. – Денег не «легальный» подкуп избирателей не жалеют: на смену гречке пришли сначала автомобили, а теперь между участниками голосования разыграют квартиры». Между тем, Севастополь впервые демонстрирует такой провальный результат.

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