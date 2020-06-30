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Власть

Названа дата введения в эксплуатацию медцентра под Симферополем

Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем месяце.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В июле должны ввести в эксплуатацию, – сказал глава республики. – Не как госпиталь для приема инфекционных больных, а именно как рабочую больницу, которая должна планово операции осуществлять».

Аксенов уточнил, что уже получены все необходимые разрешения. «Сейчас все документы, заключения всех экспертиз уже получили», – подчеркнул он.

Работы по возведению медицинского учреждения стартовали в сентябре 2017 года. Комплекс состоит из нескольких основных объектов: главное здание – лечебно-диагностический центр. К нему примыкает патологоанатомическое отделение. Под ним находится бомбоубежище. Кроме этого, в комплекс входит пищеблок, котельная, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. Общая площадь застройки составляет более 11 тыс кв. метров. После ввода в эксплуатацию медицинское учреждение станет одним из самых современных в России.

Ранее Аксенов анонсировал открытие медцентра летом 2020 года. В то же время из-за пандемии новой коронавирусной инфекции медицинский центр был готов с 13 апреля в экстренных случаях выборочно принимать больных с COVID-19.

Общая готовность объекта по состоянию на середину апреля составляла 99%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом. По состоянию на утро 30 июня в Севастополе было зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

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