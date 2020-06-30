Власть
Названа дата введения в эксплуатацию медцентра под Симферополем
Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем месяце.
Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В июле должны ввести в эксплуатацию, – сказал глава республики. – Не как госпиталь для приема инфекционных больных, а именно как рабочую больницу, которая должна планово операции осуществлять».
Аксенов уточнил, что уже получены все необходимые разрешения. «Сейчас все документы, заключения всех экспертиз уже получили», – подчеркнул он.
Работы по возведению медицинского учреждения стартовали в сентябре 2017 года. Комплекс состоит из нескольких основных объектов: главное здание – лечебно-диагностический центр. К нему примыкает патологоанатомическое отделение. Под ним находится бомбоубежище. Кроме этого, в комплекс входит пищеблок, котельная, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. Общая площадь застройки составляет более 11 тыс кв. метров. После ввода в эксплуатацию медицинское учреждение станет одним из самых современных в России.
Ранее Аксенов анонсировал открытие медцентра летом 2020 года. В то же время из-за пандемии новой коронавирусной инфекции медицинский центр был готов с 13 апреля в экстренных случаях выборочно принимать больных с COVID-19.
Общая готовность объекта по состоянию на середину апреля составляла 99%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса. Республика Крым и Севастополь пока не планируют возвращаться к более строгим ограничительным мерам из-за новой коронавирусной инфекции.
В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом. По состоянию на утро 30 июня в Севастополе было зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.
Из-за коронавируса для севастопольских инвалидов нет лекарств. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией вызвала в Севастополе перебои с обеспечением города жизнеобеспечивающими лекарственными препаратами.
В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом. За 29 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото
На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».
Киев не возьмет у России деньги за Крым
Украина не примет от Российской Федерации материальную компенсацию за «незаконную аннексию Крымского полуострова».
Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи
Две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.
Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом
За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
28 июня
Не только коронавирус: мир может быть атакован новым штаммом свиного гриппа
Китайские исследователи выявили новый штамм свиного гриппа G4. Генетически он связан с H1N1, который в 2019 году прокатился по миру пандемией.