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Началась продажа билетов на новые направления поезда «Таврия»
Оператор пассажирских перевозок компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажи билетов на поезда «Таврия» по новым направлениям.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«30 июня в разгар летнего сезона стартуют продажи билетов на новые направления в Крым. Поезда «Таврия» с середины июля отправятся из Москвы в Севастополь и Евпаторию, также увеличивается частота курсирования поездов из Екатеринбурга и обратно. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны», – сказано в сообщении.
Поезд Москва – Севастополь будет курсировать через день с 14 июля, время в пути около 36 часов. Поезд Москва – Евпатория свяжет столицу и город-курорт с 15 июля, он также будет курсировать через день, время в пути около 35 часов. Начиная с 18 июля поезда Симферополь – Екатеринбург и Екатеринбург – Симферополь будут ходить в два раза чаще по маршруту через Кисловодск. Также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым начинается с открытием курортного сезона на полуострове.
Также пассажирам «Таврии» доступны с 1 июля стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами. График движения пригородных поездов Южной пригородной пассажирской компании на территории полуострова Крым позволяет осуществлять удобную пересадку пассажирам поездов «Таврия», прибывающих в Симферополь из Москвы. Кроме того, планируется запуск экспресс-маршрутов Севастополь – Евпатория.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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