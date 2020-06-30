На въезде в Севастополь снимают корнавирусные блокпосты

С 1 июля блокпосты на въезде в Севастополь уберут. Освободившиеся ресурсы перебросят на тестирование на наличие COVID-19.

Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

«В связи с тем, что сейчас с развитием туристического сезона поток <приезжих вырос>, при этом мы посмотрели что <туристический> бизнес в большинстве своем требования Роспотребнадзора выполняет. Я считаю, что с 1 июля можно ослабить режим и отменить особенности въезда в Севастополь – работу наших блокпостов», – сказал градоначальник.

Отменяются qr-коды, оформление которых было обязательно для въезда в город из регионов России (кроме Крыма).

Однако для приезжающих из-за границы сохраняется обязательная обсервация, пока нет возможности заменить эту меру на самоизоляцию, отметил Развожаев.

В целом, в Севастополе до 31 июля продолжает действовать режим повышенной готовности. В частности, сохраняется режим посещения социальных учреждений, в том числе дома престарелых.

Диспансеризация взрослого населения также пока не возобновится.

При этом возобновляется работа всех юридических лиц, кроме хостелов.

«Там даже временную самоизоляцию невозможно обеспечить и санитарный режим, они пока закрыты», – сказал врио губернатора.

Снимают ограничения со всех досуговых и развлекательных заведений, бассейнов, саун, бань, детских и творческих учреждений.

Предприятия могут начать работу с обязательным соблюдением санитарных правил Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: Форпост

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