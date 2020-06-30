Ливни, грозы и град обрушатся на Крым

В ближайшие сутки Крым накроют сильные ливни, град и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по РК.

По данным регионального гидрометцентра, днем 30 июня и днем 1 июля на полуострове ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Крымчанам рекомендуют оставаться дома. В случае крайней необходимости, соблюдать меры безопасности на улице – избегать низинных участков, подземных пешеходных переходов, ЛЭП, деревьев и рекламных конструкций.

В июне в Крым пришли долгожданные дожди, что несколько улучшило водную ситуацию на полуострове. В Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации РК сообщили, что за прошедший месяц объемы воды увеличились, хоть и незначительно, в четырех крымских водохранилищах. Суммарный прирост составил более двух миллионов кубометров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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