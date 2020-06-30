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Власть

«Комета» начнет перевозить пассажиров в Крыму с 1 июля

10:13 вторник, 30 июня 2020

Катер на подводных крыльях «Комета» начнет перевозить пассажиров по маршруту Севастополь – Ялта с 1 июля.

Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки».

«Пассажирские перевозки на «Комете» по маршруту Севастополь – Ялта возобновляются с 1 июля. Продажа билетов начнется с 29 июня. В 2020 году «Комета» будет совершать два рейса ежедневно с отправлением в 8.00 из Севастополя и в 17.00 из Ялты», – говорится в сообщении.

В прошлом году «Комета» совершала четыре рейса между Севастополем и Ялтой. Цена билетов в этом году сохранилась на уровне 2019 года: стандартный билет обойдется в 500 рублей, билет комфорт-класса – 800 рублей, детский – 200 рублей.

По итогам прошлого года судно перевезло почти 40 тысяч пассажиров по маршруту Севастополь – Ялта – Севастополь.

В этом году ожидается выход на маршрут второй «Кометы», которая в настоящее время находится в Севастополе. Ожидается, что география маршрутов также расширится – появятся рейсы из Севастополя в Евпаторию и из Ялты в Феодосию.

Ранее судостроительный завод «Вымпел» сообщил о спуске на воду третьей «Кометы», предназначенной для Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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