Кинотеатры в Крыму возобновят работу не позднее 15 июля

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Кинотеатры в Крыму вернутся к работе не позднее 15 июля.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Пока что с Роспотребнадзором по кинотеатрам, театрам, концертным залам динамики положительной еще нет, – сказал Аксенов. – (Открытие кинотеатров) как минимум не позже (15 июля) будет. Мы посмотрим, завтра закончится голосование по Конституции, отслеживаем эпидемиологическую обстановку, уверены, что все решим».

Глава Крыма добавил, что решение по открытию кинотеатров и театров будет принято в ближайшее время. «Мы сейчас посмотрим, 1 июля еще раз подведем итоги, посмотрим, какая ситуация. Все равно будем всех открывать: если в самолете летят люди, сидят все рядом, то с точки зрения мер противодействия распространения инфекции закрытие кинотеатров уже неэффективно», – считает он.

Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что кинотеатры в России заработают с 15 июля. Кинотеатры, театры и концертные залы прекратили свою работу после введения режима повышенной готовности в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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