Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На въезде в Севастополь снимают корнавирусные блокпосты ● Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму ● Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса ● В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом ● Из-за коронавируса для севастопольских инвалидов нет лекарств
Кинотеатры в Крыму возобновят работу не позднее 15 июля
фото © Новости Крыма
Кинотеатры в Крыму вернутся к работе не позднее 15 июля.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Пока что с Роспотребнадзором по кинотеатрам, театрам, концертным залам динамики положительной еще нет, – сказал Аксенов. – (Открытие кинотеатров) как минимум не позже (15 июля) будет. Мы посмотрим, завтра закончится голосование по Конституции, отслеживаем эпидемиологическую обстановку, уверены, что все решим».
Глава Крыма добавил, что решение по открытию кинотеатров и театров будет принято в ближайшее время. «Мы сейчас посмотрим, 1 июля еще раз подведем итоги, посмотрим, какая ситуация. Все равно будем всех открывать: если в самолете летят люди, сидят все рядом, то с точки зрения мер противодействия распространения инфекции закрытие кинотеатров уже неэффективно», – считает он.
Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что кинотеатры в России заработают с 15 июля. Кинотеатры, театры и концертные залы прекратили свою работу после введения режима повышенной готовности в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанка сняла клип на песню поэтессы «Расстрелянного возрождения». Крымчанка Юлия Качула записала песню на слова поэтессы «Расстрелянного возрождения». Видео под названием «Так сталося» («Так случилось») она опубликовала на своем канале в YouTube.
В Севастополе открылись музеи, но есть ограничения. В Севастополе с 18 июня открылся музей-заповедник под открытым небом «Херсонес Таврический».
В Ялте прошло прослушивание желающих петь на набережной. Уличные артисты получат разрешение выступать на набережной Ялты после предварительного прослушивания.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии. Роспотребнадзор совместно с российским минкультом подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии коронавируса.
Реки из питьевой воды: часть Симферополя обезвожена из-за аварии
Во вторник в крымской столице на улице 51-й Армии произошла серьезная авария, в результате чего часть города остается без воды.
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото
На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».
В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму
Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.
В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом
По состоянию на утро 30 июня в Севастополе было зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.
11 часов назад
В Крыму провал в голосовании за поправки в конституцию может обернуться громкими отставками
10 часов назад
В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом
13 часов назад
Приговор бывшему губернатору Севастополя: во что суд оценил инцидент в аэропорту
Экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова оштрафовали на 2 тысячи рублей за хулиганство в аэропорту Ижевска.