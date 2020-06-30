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Власть

Киев пригрозил крымчанам санкциями за голосование по Конституции

08:34 вторник, 30 июня 2020

Власти Украины намерены ввести персональные санкции в отношении организаторов голосования по поправкам к Конституции РФ на территории Республики Крым и Севастополя.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар в интервью «Интерфакс-Украина». 

«Организация голосования на оккупированной территории украинского Крыма, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для России политические и правовые последствия. Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления», – сказал он.

Боднар добавил, что официальный Киев также будет призывать международных партнеров осудить голосование в Крыму и усилить антироссийские санкции.

«Во-первых, мы ожидаем политической солидарности относительно того, что голосования, особенно на оккупированных территориях, считаются нелегитимными. Во-вторых, в отношении лиц, организовавших такое голосование, будут применены персональные санкции, недопуск на территории государств, со стороны которых применяются такие санкции. Уверен, что мировое сообщество справедливо увидит, насколько российская власть пытается принуждать население на оккупированных территориях осуществлять политические шаги в угоду кремлевскому руководству», – заявил замминистра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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