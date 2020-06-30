Киев не возьмет у России деньги за Крым

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Украина не примет от Российской Федерации материальную компенсацию за «незаконную аннексию Крымского полуострова».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, согласие Киева на компенацю будет означать признание полуострова российской территорией.

«А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги, и все будет нормально? Нет. Стратегия совершенно иная. Мы потому и говорим, что происходит временная незаконная оккупация, подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась», – заявил Кулеба в интервью «Радио Свобода».

«Безусловно, компании имеют право подавать иски. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация», – настаивает Кулеба.

Напомним, согласно новым поправкам в Конституцию РФ, исключаются любые переговоры об отчуждении территорий России.

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