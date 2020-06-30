Какой сегодня праздник 30 июня

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Сегодня, 30 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День экономиста в Беларуси

Ежегодно 30 июня в Республике Беларусь отмечается государственный праздник — День экономиста. Он установлен Указом Президента Республики Беларусь №35 от 2 февраля 2000 года.

30 июня и считается началом образования Госплана республики. Деятельность Госплана БССР была неразрывно связана со всей работой народного хозяйства. Наращивание экономического потенциала, восстановление его после Великой Отечественной войны, дальнейшее развитие экономики происходили при самом непосредственном участии ведущего планового центра.

После распада СССР постановлением Совета Министров БССР Государственный плановый комитет Белорусской ССР (Госплан БССР) преобразован в Государственный комитет Республики Беларусь по экономике и планированию (Госэкономплан Республики Беларусь). С 1994 года он преобразован в Министерство экономики Беларуси. В настоящее время Министерство экономики является республиканским органом государственного управления, подчиненным правительству.

Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day)

За свою короткую жизнь социальные медиа изменили то, как люди взаимодействуют, общаются и делятся информацией с семьей, друзьями и миром. День социальных медиа был основан в 2010 году компанией Mashable с целью признать и отпраздновать влияние социальных медиа на глобальную коммуникацию.

Мануил Солнцестой (Мануйло и Савелий)

Народный праздник «Мануйло и Савелий» отмечается 30 июня (по старому стилю - 17 июня). В этот день православная церковь почитает память трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила. Другие названия праздника: «Мануил», «День Мануила», «Молодой Ярило», «Солнцестой». В этот день солнце застаивается, то есть медлит в зените. Начинается бурный рост растительности. По омутам распускаются белые кувшинки.

Также сегодня, 30 июня, отмечают такие праздники:

- День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ

- Международный день астероида (International Asteroid Day)

- День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

- День памяти священномученика Аверкия Северовостокова

- День влюбленных в Азербайджане

- День разбрасывания монеток

- День «Секунды координации» (Leap Second Day)

- Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism)

- День Национальной организации женщин (National Organization for Women Day) в США

- День учителя в Доминикане

- День коктейля «Май Тай» (National Mai Tai Day) в США

- День юриста Кыргызстана

- День отца на Гаити

- День независимости Конго

- День филиппино-испанской дружбы

Сегодня именины празднуют: Ананий, Климент, Никифор, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Мануил, Никита, Аэтий, Измаил, Пиор, Савелий, Филонид.

Что происходило 30 июня в прошлые годы

1810 - Нидерланды включены в состав Франции.

1824 - начало плавания к берегам Новой Земли военного брига «Новая Земля» под началом Ф. П. Литке.

1834 - в Гессене отпечатана прокламация «Мир хижинам! Война дворцам!».

1893 - в ЮАР, на руднике Яхерсфонтейн найден алмаз «Эксельсиор» весом 995 карат.

1905 - Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Специальной теории относительности

1913 - начало Второй балканской войны.

1936 - напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

1941 - Компания «Пепси-Кола» слита с кондитерской компанией «Лофт».

1945 - в СССР восстановлены отпуска.

1947 - в Берхтесгадене начало работу украинское Научное Общество им. Шевченко.

1948 - ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из «Bell Laboratories» объявили о создании транзистора.

1956 - в газетах СССР опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».

1964 - получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

1970 - Великобритания, Дания, Норвегия и Ирландия начали в Люксембурге переговоры о вступлении в Европейское экономическое сообщество.

1971 - катастрофа пилотируемого космического аппарата «Союз-11». Весь экипаж погиб.

1974 - Михаил Барышников бежал на Запад. Большой театр в это время гастролировал в Канаде.

1992 - принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 июня. Какие праздники будут завтра?

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