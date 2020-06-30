Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом ● Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов ● COVID-19 в Крыму: количество взятых под меднаблюдение приближается к четырем тысячам ● В Крыму отменили ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом ● В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом
Из-за коронавируса для севастопольских инвалидов нет лекарств
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией вызвала в Севастополе перебои с обеспечением города жизнеобеспечивающими лекарственными препаратами.
«Из-за отсутствия иммуноглобулина прерван процесс лечения моего тяжелого жизнеугрожающего заболевания ХВДП (хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия)», – пишет инвалид 2 группы Юрий Воробьев.
В газету он прислал копию своего обращения к Министру здравоохранения РФ М.Мурашко, воззвать к которому пришлось после неудачных предыдущих попыток решить вопрос получения необходимых лекарств на региональном уровне.
В ответ на его просьбу срочно возобновить прерванное лечение, департамент здравоохранения Севастополя 25.06.2020 ответил о переносе срока рассмотрения его заявления на 30(!) дней, мотивируя необходимостью сделать запрос необходимой информации у компетентных органов.
Между тем, по словам Ю.Воробьева, специфика его заболевания такова, что отсутствие рекомендованного эффективного иммуноглобулинового лечения приводит к разрушению миелиновой оболочки нервов, атрофии мышц, постепенной полной парализации и смерти.
Он также объяснил, что ситуация обострилась с наступлением коронавирусных проблем. В департаменте здравоохранения города отсутствие иммуноглобулина ему объяснили таможенными проблемами и еще тем, что отечественный производитель этого лекарственного препарата НПО «Микроген» не справляется с необходимым объемом поставок.
С этим объяснением Юрий Воробьев готов согласиться. Но ему известно и то, что существуют аналогичные препараты китайского производства, а с поставками из Китая, по его словам, проблем нет.
«В связи с уже трехкратных срывом плановых этапов лечения и наметившимся ухудшением моего состояния убедительно прошу Вас срочно вмешаться для того, чтобы остановить возможность необратимого ухудшения», – просит министра Воробьев, справедливо полагая, что подобное положение дел наверняка существует не только в Севастополе, но и в России.
С ним полностью согласен еще один читатель «Севастопольской газеты» Юрий Александров. Он забил тревогу после длительного отсутствия в аптеках выписанного в онкологическом диспансере препарата трипторелинум. Лекарство он должен получать бесплатно, но вот уже пару месяцев ему отвечают, что для льготного обеспечения поставок нет.
«Лекарство можно купить – в аптеках и на интернет-сайтах. Но проблема в том, что стоимость одной ампулы доходит до 7,5 тысячи рублей, и купить ее по такой цене пенсионеру не по карману», – жалуется Александров.
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