Власть
Экс-мэр Симферополя Маленко хочет вернуться в Госсовет РК
Бывшая глава администрации Симферополя Наталья Маленко намерена участвовать в довыборах в Государственный совет республики. Соответствующие данные опубликованы на сайте крымского избиркома.
Кандидатура Маленко выдвинута по Гвардейскому одномандатному избирательному округу №19 Симферопольского района.
Довыборы по этому округу назначены на 13 сентября 2020 года в связи с переходом ранее избранного депутата Госсовета Диониса Алексанова на должность главы администрации Симферопольского района. Помимо Натальи Маленко по этому округу выдвинут кандидат Владислав Бондарев.
Наталья Маленко уже была депутатом Государственного совета Крыма с сентября 2014 года. С декабря 2018 года по сентябрь 2020 года она занимала должность главы администрации Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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