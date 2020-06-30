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Власть

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар

18:07 вторник, 30 июня 2020
Ялта
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар

фото © Сергей Ливадийский

На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации города Ялта.

Ярмарка пройдет с 3 по 13 июля в рамках проектировочного Форума социальных инициатив и социального предпринимательства, посвященного Дню семьи, любви и верности.

В ярмарке примут участие представители более 20-ти городов России, которые представят фермерские домашние сыры и колбасы, оливки, масло, мед и продукция пчеловодства, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, свежие ягоды и фрукты, прохладительные напитки, большой ассортимент чая и кофе, гончарные изделия, восточные сладости, а также сувенирная продукция ручной работы. Кроме того, там будет организована зона общепита.

Фото Игорь Юлмасов

Местные жители восприняли эту инициативу с негодованием.

«Мне интересно, какому долбодятлу пришло в голову установить эти сараи? Говорят - ярмарка, кто говорит 10 дней, кто на все лето. Работают ночью, чтобы народ поставить перед фактом.», - написал в группе Доска позора Ялты Игорь Юлмасов.

Ему вторят и другие ялтинцы:

Соня Ленькова очередное убожество. Море видеть уже не нужно?

Екатерина Татаринцева безвкусица.если не сказать дурной вкус!

Светлана Фролова Скоро весь город будет в одних заборах

Александр Кочкуров Вот приедет богатый российский турист в Ялту и сразу же побежит на ярмарку деньги тратить

Ольга Китова Ужас!!!!, я еще не видела, да и не хочу разочаровываться Это же маразм ТАК ПОРТИТЬ ЯЛТУ!!!!

Дарина Камышникова Ой, черкизон переехал...

Юрий Кленов Это что за вакханалия?! В 90-е стояли такие на набережной... Лексика напрашивается исключительно обсценная... Какие же хозяйственники в городе... Как Ялту-то украсили... Когда же вы нажретесь уже?! Все «бабки» мира собрать решили?!

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«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото

На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

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