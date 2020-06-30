Власть
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар
фото © Сергей Ливадийский
На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».
Об этом сообщил отдел информационной политики администрации города Ялта.
Ярмарка пройдет с 3 по 13 июля в рамках проектировочного Форума социальных инициатив и социального предпринимательства, посвященного Дню семьи, любви и верности.
В ярмарке примут участие представители более 20-ти городов России, которые представят фермерские домашние сыры и колбасы, оливки, масло, мед и продукция пчеловодства, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, свежие ягоды и фрукты, прохладительные напитки, большой ассортимент чая и кофе, гончарные изделия, восточные сладости, а также сувенирная продукция ручной работы. Кроме того, там будет организована зона общепита.
Местные жители восприняли эту инициативу с негодованием.
«Мне интересно, какому долбодятлу пришло в голову установить эти сараи? Говорят - ярмарка, кто говорит 10 дней, кто на все лето. Работают ночью, чтобы народ поставить перед фактом.», - написал в группе Доска позора Ялты Игорь Юлмасов.
Ему вторят и другие ялтинцы:
Соня Ленькова очередное убожество. Море видеть уже не нужно?
Екатерина Татаринцева безвкусица.если не сказать дурной вкус!
Светлана Фролова Скоро весь город будет в одних заборах
Александр Кочкуров Вот приедет богатый российский турист в Ялту и сразу же побежит на ярмарку деньги тратить
Ольга Китова Ужас!!!!, я еще не видела, да и не хочу разочаровываться Это же маразм ТАК ПОРТИТЬ ЯЛТУ!!!!
Дарина Камышникова Ой, черкизон переехал...
Юрий Кленов Это что за вакханалия?! В 90-е стояли такие на набережной... Лексика напрашивается исключительно обсценная... Какие же хозяйственники в городе... Как Ялту-то украсили... Когда же вы нажретесь уже?! Все «бабки» мира собрать решили?!
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе 14 пляжей должны быть закрыты для отдыхающих. В главном управлении МЧС рассказали, почему на эти общественные пространства нельзя пускать людей.
Симферополь начал получать артезианскую воду из Ивановского водозабора. Артезианская вода из Ивановского водозабора по новому водоводу начала поступать в Симферополь.
Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Восточный Крым дополнительно будет получать до 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.
«Умный буй» будет контролировать состояние водохранилища под Севастополем. Количество воды в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы «Умный буй».
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото
На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».
Киев не возьмет у России деньги за Крым
Украина не примет от Российской Федерации материальную компенсацию за «незаконную аннексию Крымского полуострова».
Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи
Две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.
Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом
За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
28 июня
Не только коронавирус: мир может быть атакован новым штаммом свиного гриппа
Китайские исследователи выявили новый штамм свиного гриппа G4. Генетически он связан с H1N1, который в 2019 году прокатился по миру пандемией.