Власть
Часть Бахчисарая 2 июля останется без газа
2 июля с 6:00 ч. по 19:00 ч. будет прекращена подача газа в г. Бахчисарай в связи с проведением работ.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Бахчисарая.
В связи с проведением работ по врезке переустроенных распределительных газопроводов ГУП РК «Крымгазсети» связанных со строительством и реконструкцией автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь в районе с. Левадки (граница Бахчисарайского района) 02.07.2020 года с 6:00 до 19:00 будет прекращена подача газа в г. Бахчисарай по следующим адресам и населенным пунктам:
— г. Бахчисарай ул. Лесная д.3;
— г. Бахчисарай ул. Симферопольская д.38, 38а, 38б, 38в, 42, 42а, 42б, 42в;
— г. Бахчисарай ул. Симона;
— г. Бахчисарай ул. Суворова;
— г. Бахчисарай ул. Македонского;
— г. Бахчисарай ул. Чехова;
— г. Бахчисарай ул. Базарная;
— г. Бахчисарай ул. Пушкина;
— г. Бахчисарай, 7-ой микрорайон.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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