Часть Бахчисарая 2 июля останется без газа

2 июля с 6:00 ч. по 19:00 ч. будет прекращена подача газа в г. Бахчисарай в связи с проведением работ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Бахчисарая.

В связи с проведением работ по врезке переустроенных распределительных газопроводов ГУП РК «Крымгазсети» связанных со строительством и реконструкцией автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь в районе с. Левадки (граница Бахчисарайского района) 02.07.2020 года с 6:00 до 19:00 будет прекращена подача газа в г. Бахчисарай по следующим адресам и населенным пунктам:

— г. Бахчисарай ул. Лесная д.3;

— г. Бахчисарай ул. Симферопольская д.38, 38а, 38б, 38в, 42, 42а, 42б, 42в;

— г. Бахчисарай ул. Симона;

— г. Бахчисарай ул. Суворова;

— г. Бахчисарай ул. Македонского;

— г. Бахчисарай ул. Чехова;

— г. Бахчисарай ул. Базарная;

— г. Бахчисарай ул. Пушкина;

— г. Бахчисарай, 7-ой микрорайон.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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