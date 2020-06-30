Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +21
море +24

Власть

Часть Бахчисарая 2 июля останется без газа

2 июля с 6:00 ч. по 19:00 ч. будет прекращена подача газа в г. Бахчисарай в связи с проведением работ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Бахчисарая.

В связи с проведением работ по врезке переустроенных распределительных газопроводов ГУП РК «Крымгазсети» связанных со строительством и реконструкцией автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь в районе с. Левадки (граница Бахчисарайского района) 02.07.2020 года с 6:00 до 19:00 будет прекращена подача газа в г. Бахчисарай по следующим адресам и населенным пунктам:

— г. Бахчисарай ул. Лесная д.3;

— г. Бахчисарай ул. Симферопольская д.38, 38а, 38б, 38в, 42, 42а, 42б, 42в;

— г. Бахчисарай ул. Симона;

— г. Бахчисарай ул. Суворова;

— г. Бахчисарай ул. Македонского;

— г. Бахчисарай ул. Чехова;

— г. Бахчисарай ул. Базарная;

— г. Бахчисарай ул. Пушкина;

— г. Бахчисарай, 7-ой микрорайон.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи. Две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

В Севастополе 14 пляжей должны быть закрыты для отдыхающих. В главном управлении МЧС рассказали, почему на эти общественные пространства нельзя пускать людей.

Симферополь начал получать артезианскую воду из Ивановского водозабора. Артезианская вода из Ивановского водозабора по новому водоводу начала поступать в Симферополь.

Восточному Крыму пообещали 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Восточный Крым дополнительно будет получать до 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Водный кризис
Реки из питьевой воды: часть Симферополя обезвожена из-за аварии

Реки из питьевой воды: часть Симферополя обезвожена из-за аварии

Во вторник в крымской столице на улице 51-й Армии произошла серьезная авария, в результате чего часть города остается без воды.

Власть
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото

На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

Власть
В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму

В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму

Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.

Власть
Приговор бывшему губернатору Севастополя: во что суд оценил инцидент в аэропорту

Приговор бывшему губернатору Севастополя: во что суд оценил инцидент в аэропорту

Экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова оштрафовали на 2 тысячи рублей за хулиганство в аэропорту Ижевска.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации