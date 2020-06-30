Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса ● В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом ● Из-за коронавируса для севастопольских инвалидов нет лекарств ● В Крыму за сутки шесть случаев заражения коронавирусом ● Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов
Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму
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Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров.
Пресс-служба Аксенова распространила его комментарий в связи с мерами по снятию ограничений на работу отдельных отраслей.
«Крым продолжает процесс выхода из ограничений, связанных с распространением коронавируса. С 1 июля сняты ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун. Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров. Необходимо выработать формат, при котором эти организации смогут возобновить свою деятельность. Сейчас Правительство республики рассматривает данный вопрос»,- сообщил Глава республики.При этом Сергей Аксенов отметил, что все виды деятельности должны функционировать в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Глава Крыма добавил, что, по словам Президента, подход к открытию экономики в регионах должен учитывать местную специфику, мнение специалистов, быть осторожным и взвешенным, обеспечивать безопасность граждан, но при этом не подрывать работу бизнеса.
«Это главные принципы, которыми мы руководствуемся при принятии решений в сфере снятия ограничений по коронавирусу», - резюмировал Аксенов.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму
Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров.
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