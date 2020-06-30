Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму

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Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров.

Пресс-служба Аксенова распространила его комментарий в связи с мерами по снятию ограничений на работу отдельных отраслей.

«Крым продолжает процесс выхода из ограничений, связанных с распространением коронавируса. С 1 июля сняты ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун. Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров. Необходимо выработать формат, при котором эти организации смогут возобновить свою деятельность. Сейчас Правительство республики рассматривает данный вопрос»,- сообщил Глава республики.При этом Сергей Аксенов отметил, что все виды деятельности должны функционировать в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Глава Крыма добавил, что, по словам Президента, подход к открытию экономики в регионах должен учитывать местную специфику, мнение специалистов, быть осторожным и взвешенным, обеспечивать безопасность граждан, но при этом не подрывать работу бизнеса.

«Это главные принципы, которыми мы руководствуемся при принятии решений в сфере снятия ограничений по коронавирусу», - резюмировал Аксенов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму провал в голосовании за поправки в конституцию может обернуться громкими отставками. В правительстве Крыма обеспокоены явкой на голосование по поправкам в Конституцию.

Не идут: в Севастополе игнорируют голосование по поправкам в конституцию России. Севастополь демонстрирует худший в Южном федеральном округе России результат по явке на голосование по поправкам в конституцию.

Аксенов продолжает бояться «террористических угроз» из Украины. По мнению Аксенова, «Украина остается постоянным источником террористической угрозы для Крыма, независимо от того, кто находится у власти в этой стране».

Киев пригрозил крымчанам санкциями за голосование по Конституции. Власти Украины намерены ввести персональные санкции в отношении организаторов голосования по поправкам к Конституции РФ на территории Республики Крым и Севастополя.