Аксенов продолжает бояться «террористических угроз» из Украины

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По мнению Аксенова, «Украина остается постоянным источником террористической угрозы для Крыма, независимо от того, кто находится у власти в этой стране».

Об этом он заявил в интервью RT.

«После государственного переворота 2014 года терроризм стал стилем и неотъемлемой частью государственной политики Украины вне зависимости от персоналий. Поэтому территория соседней страны является для российского Крыма постоянным источником террористической угрозы. В разное время это проявлялось в разных формах — от попыток диверсий до водной блокады, которая, я считаю, тоже является формой государственного терроризма», – сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что 10 июня в Симферополе по подозрению в подготовке теракта на рынке «Привоз» сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю были задержаны пять граждан России. У подозреваемых были обнаружены самодельное взрывное устройство и различное оружие. Кроме того, изъяты средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях.

Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.

«Наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан и гостей полуострова», – высказал свою мысль Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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