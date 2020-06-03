Житель Крыма с игрушечным пистолетом грабил ювелирные магазины

Сотрудники МВД задержали жителя Сакского района, подозреваемого в серии разбойных нападений на ювелирные магазины.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В ноябре 2016 года и декабре 2017 года в городе Саки было совершено два аналогичных разбойных нападения на разные ювелирные магазины. Мужчина в черной маске, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, разбил витрины и открыто похитил золотые изделия, в том числе браслеты, цепочки, кольца. Ущерб, причиненный двум торговым заведениям, составил более 900 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – Оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали его».

Задержанный – 38-летний житель одного из сел Сакского района – свою вину признал. «Задержанный сообщил, что похищенные ювелирные украшения продал в Симферополе, а деньги потратил на собственные нужды. Также мужчина рассказал, что пистолет, при помощи которого были совершены преступления, был игрушечным. Ранее подозреваемый не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности», – добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе поймали автовора. Симферопольскими оперативниками задержан подозреваемый в серии краж из отечественных автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Полицейские поймали серийных автоворов в Джанкое. Крымские полицейские поймали двух мужчин, которые совершили серию краж из автомобилей в Джанкое.

У симферопольца украли из машины видеорегистратор и ружье. Симферопольскими оперативниками по «горячим следам» задержаны подозреваемые в совершении кражи из автомобиля.

Крымчанин по-пьяни ограбил и избил пенсионерку. Красногвардейский районный суд Республики Крым привлек к ответственности 42-летнего жителя Красногвардейского района за разбой.