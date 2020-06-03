Запасы крымских водохранилищ естественного стока вдвое меньше, чем год назад

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Крымские водохранилища естественного стока к началу лета накопили на 110 млн кубометров, или в 2,3 раза воды меньше, чем год назад.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 млн куб. м меньше, чем к началу лета 2019 года», – говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, зимой и весной осадки крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов. Часть крымских рек были наполнены меньше своей нормы.

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 млн куб. м, что на 9,62 млн куб. м меньше, чем месяц назад», – сообщили в гидрометцентре.

В частности, синоптики обратили внимание, что приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным. «Белогорское – 1,62 млн куб. м, Симферопольское – 0,801 млн куб. м, Счастливое – 0,403 млн куб. м, Чернореченское – 0,267 млн куб. м», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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