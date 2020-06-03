За сутки почти сотню приехавших в Крыму поместили в обсерватор

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80 человек поместили за сутки в крымские обсерваторы.

Об этом рассказал замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков во время брифинга по ситуации с COVID-19.

«За сутки в обсерваторы помещено 80 человек, из которых 32 человека – лица, которые пересекли государственную границу РФ, и 48 человек – лица, которые прибыли в Крым различными видами транспорта», - отчитался он.

За последние сутки в Крыму выявили семь новых случаев COVID-19. С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 399 случаев коронавирусной инфекции. 29 из них завозные из-за границы, 74 – из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 283 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей. За весь период выздоровели 259 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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