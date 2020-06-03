Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?

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Руководитель украинского Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не исключает, что вопрос возобновления подачи воды в Крым может быть «разменной монетой» в кулуарных переговорах Москвы и Киева.

«Пока у (украинской) власти нет системного видения, что делать с Крымом даже в среднесрочной перспективе. Все остальные тактические вопросы, в том числе и проблема днепровской воды, будут спекулятивными. Обе стороны могут использовать водную блокаду как инструмент выбивания политических бонусов», – сказал эксперт в комментарии «Апострофу».

Политолог предположил, что тема воды для Крыма может обсуждаться в ходе переговоров по урегулированию в Донбассе.

«Условно говоря, Москва требует внести изменения в Конституцию, вписать туда «особый статус» для ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.). Офис президента, допустим, отвечает: смягчите свои условия, и мы, возможно, дадим в Крым воду. Не исключаю, что такие разговоры, к сожалению, могут идти», – отметил Бала.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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