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Водный кризис

Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?

21:24 среда, 3 июня 2020
Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?

фото © Новости Крыма

Руководитель украинского Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не исключает, что вопрос возобновления подачи воды в Крым может быть «разменной монетой» в кулуарных переговорах Москвы и Киева.

«Пока у (украинской) власти нет системного видения, что делать с Крымом даже в среднесрочной перспективе. Все остальные тактические вопросы, в том числе и проблема днепровской воды, будут спекулятивными. Обе стороны могут использовать водную блокаду как инструмент выбивания политических бонусов», – сказал эксперт в комментарии «Апострофу».

Политолог предположил, что тема воды для Крыма может обсуждаться в ходе переговоров по урегулированию в Донбассе.

«Условно говоря, Москва требует внести изменения в Конституцию, вписать туда «особый статус» для ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.). Офис президента, допустим, отвечает: смягчите свои условия, и мы, возможно, дадим в Крым воду. Не исключаю, что такие разговоры, к сожалению, могут идти», – отметил Бала.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Реконструировать водовод под Феодосией будет чеченская компания. Реконструкция шестикилометрового участка магистрального водовода, ведущего от фронтового водохранилища к водопроводным очистным сооружениям Феодосии, ведется с опережением графика.

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Водный кризис
Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?

Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?

Руководитель украинского Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не исключает, что вопрос возобновления подачи воды в Крым может быть «разменной монетой» в кулуарных переговорах Москвы и Киева.

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