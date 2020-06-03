Водный кризис
Развитие сюжета: Европейский суд отказал фирме из Крыма по жалобе о водной блокаде ● Запасы крымских водохранилищ естественного стока вдвое меньше, чем год назад ● Река в Крыму может полностью пересохнуть из-за отсутствия осадков ● Поклонская написала жалобу на Украину в ООН ● Хватит ли воды: сколько ее осталось в водохранилищах Крыма
Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?
фото © Новости Крыма
Руководитель украинского Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не исключает, что вопрос возобновления подачи воды в Крым может быть «разменной монетой» в кулуарных переговорах Москвы и Киева.
«Пока у (украинской) власти нет системного видения, что делать с Крымом даже в среднесрочной перспективе. Все остальные тактические вопросы, в том числе и проблема днепровской воды, будут спекулятивными. Обе стороны могут использовать водную блокаду как инструмент выбивания политических бонусов», – сказал эксперт в комментарии «Апострофу».
Политолог предположил, что тема воды для Крыма может обсуждаться в ходе переговоров по урегулированию в Донбассе.
«Условно говоря, Москва требует внести изменения в Конституцию, вписать туда «особый статус» для ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.). Офис президента, допустим, отвечает: смягчите свои условия, и мы, возможно, дадим в Крым воду. Не исключаю, что такие разговоры, к сожалению, могут идти», – отметил Бала.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Реконструировать водовод под Феодосией будет чеченская компания. Реконструкция шестикилометрового участка магистрального водовода, ведущего от фронтового водохранилища к водопроводным очистным сооружениям Феодосии, ведется с опережением графика.
В Крыму начали собирать информацию по незаконным баням и автомойкам. В Республике Крым будут жестко проверять незаконные объекты интенсивного водопользования: SPA-центры, бани и автомойки.
В Симферополе похвастались, что поставили еще два новых общественных туалета. Новые общественные туалеты установлены возле парка им. Гагарина и кинотеатра «Космос».
Не все пляжи Севастополя будут открыты летом для купания. На некоторых – можно будет только позагорать и попить кофе.
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, приказом от 02 июня 2020 года № 694, продлило на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?
Руководитель украинского Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не исключает, что вопрос возобновления подачи воды в Крым может быть «разменной монетой» в кулуарных переговорах Москвы и Киева.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
За сутки почти сотню приехавших в Крыму поместили в обсерватор
80 человек поместили за сутки в крымские обсерваторы.
8 часов назад
В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом
11 часов назад
В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом
11 часов назад
Насколько реально проехать через блокпост в Севастополь
14 часов назад
В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий
Предприятия санаторно-курортной отрасли ялтинского региона проводят активные мероприятия по подготовке к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.