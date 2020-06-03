В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий

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Предприятия санаторно-курортной отрасли ялтинского региона проводят активные мероприятия по подготовке к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Об этом заявила начальник отдела по курортам и туризму местной администрации Анна Сумбаева.

«Администрация города и представители бизнеса любого направления имеют четкое понимание, что выполнение рекомендаций является необходимой мерой, учитывая, что безопасность в нынешней ситуации стоит на первом месте», – заверила она.

При этом начальник отдела по курортам и туризму подчеркнула, что в рамках подготовки к курортному сезону был составлен уточненный перечень средств размещения, согласно которому – в соответствии с разработанной дефектной ведомостью – проводится работа с владельцами по приведению их объектов и прилегающей территории в соответствие с правилами благоустройства. Особое внимание, по словам Сумбаевой, обращено на колористику фасадов зданий, ограждения территории, прилегающие клумбы и цветочно-декоративное оформление.

Она напомнила, что в нынешнем году администрацией города были организованы масштабные событийные мероприятия по празднованию Нового года и 8 марта – с яркой и оригинальной иллюминацией, цветочными инсталляциями и обширной программой. «Это способствовало не только резкому увеличению туристического потока, но и распространению позитивной информации об отдыхе в Ялте в СМИ и социальных сетях, – заявила начальник отдела по курортам и туризму. – В связи с этим можно рассчитывать на рост и восстановление туристического потока после снятия ограничений, тем более, что бизнес готов оказать содействие в проведении новых мероприятий».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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