Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ученые ответили, сможет ли жара остановить коронавирус ● За сутки почти сотню приехавших в Крыму поместили в обсерватор ● Коронавирус в Севастополе: сколько случаев подтвердилось за сутки ● Не все пляжи Севастополя будут открыты летом для купания ● В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом
В ВОЗ предупредили об угрозе второй и более разрушительной волны COVID
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Если распространение коронавируса не купировать, то его «вторая волна» может стать разрушительной.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет РИА Новости.
По его словам, повторные всплески коронавируса не являются неизбежными, однако все большее число стран снимает ограничения.
«Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», - сказал Клюге.
Директор бюро добавил, что в настоящий момент дела в мире обстоят не лучше, чем это было в начале года.
«У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID», - уточнил он.
На данный момент в России зафиксировано более 432 тысячи случае заражения COVID-19. Из них около 195 тысяч пациентов выздоровели, 5 215 человек скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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