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Власть

В Украине составили 89 обвинительных актов против депутатов из Крыма

17:16 среда, 3 июня 2020

В Украине составлено и направлено в суд 89 обвинительных актов, против крымчан, которые в 2014 году были «депутатами Верховного совета АРК и принимали участие в голосовании о проведении референдума».

Об этом в интервью «Главкому» рассказал руководитель прокуратуры АРК Игорь Поночовный.

«Обвинительные акты против практически всех, кто принимал участие в голосованиях, направлены в суд. По ним проведены специальные досудебные расследования. Речь идет про 89 обвинительных актов», - заявил Игорь Поночовный.

По его словам, против депутатов горсовета Севастополя периода весны 2014 года также собраны материалы. «Что касается Севастопольского городского совета (до марта 2014 года орган управления городом, - ред.), то касательно большинства из тех депутатов, кто голосовал, обвинительные акты уже в суде», - заверил Игорь Поночовный.

Единственные избранники народа, которые по мнению прокурора АРК ни в чем не виноваты – депутаты сельских и районных советов. «От них ничего не зависело», - уверен Поночовный.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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