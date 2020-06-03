В Симферополе поймали автовора

Симферопольскими оперативниками задержан подозреваемый в серии краж из отечественных автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Оперуполномоченными уголовного розыска по подозрению в совершении серии краж из автомобилей задержан ранее не судимый 21-летний местный житель. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый за одну ночь вскрыл сразу три автомобиля марки «ВАЗ».

Потерпевшие утром не обнаружили в своих машинах часть имущества и денежных средств. Из транспортных средств пропали: сабвуфер, усилитель, запасное колесо, портативное зарядное устройство, видеорегистраторы и т.д.

От задержанного получены признательные показания в совершении данных преступлений. С его слов, автомобили он вскрывал отверткой или подбором ключей. Все похищенное имущество сдал в ломбарды города, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды. Сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий была обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

Следственными органами ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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