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Власть

В Симферополе похвастались, что поставили еще два новых общественных туалета

Новые общественные туалеты установлены возле парка им. Гагарина и кинотеатра «Космос».

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан.

«Еще два уличных общественных туалета появилось в городе. При входе в Гагаринский парк с улицы Павленко и возле кинотеатра «Космос», – написал Бажан на своей странице в Facebook. – В ближайшее время все объекты будут подключены к водоснабжению и водоотведению и начнут работать».

Первый из новых общественных туалетов был установлен в сквере имени Григория Потемкина, в районе Музыкального училища.

На территории, прилегающей к объектам, будет уложена плитка, оборудованы пандусы для маломобильных групп населения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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