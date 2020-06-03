Власть
В Симферополе похвастались, что поставили еще два новых общественных туалета
Новые общественные туалеты установлены возле парка им. Гагарина и кинотеатра «Космос».
Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан.
«Еще два уличных общественных туалета появилось в городе. При входе в Гагаринский парк с улицы Павленко и возле кинотеатра «Космос», – написал Бажан на своей странице в Facebook. – В ближайшее время все объекты будут подключены к водоснабжению и водоотведению и начнут работать».
Первый из новых общественных туалетов был установлен в сквере имени Григория Потемкина, в районе Музыкального училища.
На территории, прилегающей к объектам, будет уложена плитка, оборудованы пандусы для маломобильных групп населения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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