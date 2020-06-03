В Севастополе приостановлено строительство дамбы на реке Каче

Работы по берегоукреплению реки Качи под Севастополем уже больше месяца приостановлены и не ведутся.

Об этом сообщили жители села Вишневого, уточнив, что все это время никто из рабочих на реке не появлялся.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, подрядчик (ООО «Партнер»), действительно, больше месяца строительные работы на реке не ведет — ждет оплаты выполненных ранее работ, которые «зависли в казначействе».

«Заказчик готов расплатиться, но ждет от казначейства деньги, чтобы с подрядчиком расплатиться. То есть акты выполнения все подписаны, уже перевыполнены работы и те, на которые аванс выдавался, уже на материалы собственных средств у подрядчика нет», — сообщил собеседник.

Пока сроки, когда заказчик расплатится со строителями и они смогут возобновить работу, сводятся к неопределенному «сегодня-завтра». Подрядчик же, по словам собеседника, готов продолжить работу, как только получит деньги от заказчика, — на сегодняшний день порядка 45% от общего объема работ он выполнил.

В случае если деньги будут переведены в июне, подрядчик еще успеет выполнить всю работу в срок, предусмотренный контрактом, — до конца этого года.

Совсем другую причину остановки работ сообщили в департаменте капстроя, который является заказчиком работ. Официальная версия ведомства сводится к тому, что возведение бетонной берегозащиты приостановлено в связи с нерестом рыбы. Возобновить работы планируется во второй половине июня, уточнили там.

«Сейчас нерест — и мы не можем там вести работы. Как только будут возобновлены работы, подрядчик нам предоставит акты выполненных работ, все до них будет доведено, у нас нет проблем с казначейством. Сейчас у нас идет проверка их документации; как только будет осуществлена приемка работ, финансирование к ним поступит», — сообщили в капстрое.

Напомним, история с берегоукреплением реки Качи тянется еще с начала 2018 года — за это время было объявлено четыре конкурса на определение подрядчика строительства.

С победителем первого конкурса — ООО «АСК ТатСтройПроект» — капстрой расторг договор через два месяца после заключения из-за недостоверности предоставленных документов. С победителем следующего конкурса — дагестанским ООО «Ремонтник» — договор не был заключен в связи с обнаруженными нарушениями конкурса.

Третий конкурс выиграл ООО «Профстройэнерго», но прокуратура выявила «ненадлежащую оценку документов» капстроем — и заключенный договор тоже был расторгнут. В ноябре 2019 года департамент капитального строительства сообщал, что ООО «Профстройэнерго» не вернул аванс, из-за чего строительство дамб подорожало. Позже заявлялось, что финансового ущерба город от договоров с недобросовестными подрядчиками не понес.

Таким образом, ООО «Партнер» из Краснодара — уже четвертый подрядчик, который берется за строительство берегоукрепительных дамб на реке Каче чуть выше Орловского моста. Работы планируется завершить до конца года, дамбы должны служить 50 лет.

Против берегоукрепительных работ активно выступали жители села Вишневого, уверенные, что защищать нужно не их от наводнения — а реку. За время конкурсной чехарды на берегах реки было вырублено порядка 400 взрослых деревьев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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