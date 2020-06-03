Коронавирус в Крыму
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В Севастополе на COVID-19 протестируют всех участников парада Победы
В Севастополе на COVID-19 протестируют всех военнослужащих-участников парада Победы 24 июня.
Об этом сообщает Минобороны России.
«С 1 июня тренировки начинаются в местах дислокации подразделений, а с 15 июня парадные расчеты военнослужащих Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств России, проходящих службу на Крымском полуострове, начнут ежедневные совместные тренировки», – сообщили в ведомстве.
Сообщается, что каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.
Личный состав обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Также обещают максимально исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.
Всего в тренировках планируют задействовать более 1,5 тысяч военнослужащих севастопольского гарнизона.
Вечерняя тренировка в Севастополе пройдет 19 июня, а генеральная репетиция со всеми эпизодами – 22 июня с 10:00 до 12:00 по местному времени.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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