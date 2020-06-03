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Коронавирус в Крыму

В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом

10:42 среда, 3 июня 2020
В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом

фото © Новости Крыма

Количество заболевших COVID-19 крымчан, находящихся в тяжелом состоянии, за сутки выросло с четырех до пяти человек.

Об этом в среду сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в регионе.

«Из 131 человека, находящихся на лечении, пять пациентов у нас в тяжелом состоянии. Три из них находятся в реанимации в Симферопольской городской клинической больнице №7 и два – в Евпаторийской городской больнице. Из этих пяти пациентов четверо находятся на неинвазивной вентиляции легких, один – на инвазивной вентиляции», – рассказал замминистра.

По данным Минздрава, 90 пациентов с коронавирусом находятся в состоянии средней степени тяжести, 36 человек – в удовлетворительном состоянии. За прошедшие сутки выписано 12 крымчан, вылечившихся от COVID-19 .

Также в стационарах проходят лечение 172 пациента с внебольничной пневмонией. Из них шестеро – в тяжелом состоянии. Всего за сутки с внебольничной пневмонией было госпитализировано 12 человек, выписаны 15.

Под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2707 человек, под динамическим наблюдением на дому – 1411 граждан.

В обсерваторах пребывают 1050 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 7 человек.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2628 человек. Под медицинским наблюдением в медицинских учреждениях Крыма и на дому находится 2628 человек.

За сутки в Крыму выписано 18 выздоровевших от коронавируса. За минувшие сутки в Крыму выписано 18 пациентов, излечившихся от СOVID-19. Всего с начала пандемии в республике выздоровели 247 человек.

Маски и презервативы: что нужно было крымчанам во время самоизоляции. Во время пандемии коронавируса грузопоток по России упал в среднем на 30-35% процентов, в том числе в Крыму.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом

В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом

Количество заболевших COVID-19 крымчан, находящихся в тяжелом состоянии, за сутки выросло с четырех до пяти человек.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом

В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 7 человек.

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