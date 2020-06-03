Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым получил боксированные носилки для инфицированных ● В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом ● В Севастополе на COVID-19 протестируют всех участников парада Победы ● В Крыму постояльцев отелей будут тестировать на коронавирус ● В Крыму под медицинским наблюдением находится 2628 человек
В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом
фото © Новости Крыма
Количество заболевших COVID-19 крымчан, находящихся в тяжелом состоянии, за сутки выросло с четырех до пяти человек.
Об этом в среду сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в регионе.
«Из 131 человека, находящихся на лечении, пять пациентов у нас в тяжелом состоянии. Три из них находятся в реанимации в Симферопольской городской клинической больнице №7 и два – в Евпаторийской городской больнице. Из этих пяти пациентов четверо находятся на неинвазивной вентиляции легких, один – на инвазивной вентиляции», – рассказал замминистра.
По данным Минздрава, 90 пациентов с коронавирусом находятся в состоянии средней степени тяжести, 36 человек – в удовлетворительном состоянии. За прошедшие сутки выписано 12 крымчан, вылечившихся от COVID-19 .
Также в стационарах проходят лечение 172 пациента с внебольничной пневмонией. Из них шестеро – в тяжелом состоянии. Всего за сутки с внебольничной пневмонией было госпитализировано 12 человек, выписаны 15.
Под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2707 человек, под динамическим наблюдением на дому – 1411 граждан.
В обсерваторах пребывают 1050 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом
Количество заболевших COVID-19 крымчан, находящихся в тяжелом состоянии, за сутки выросло с четырех до пяти человек.
В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 7 человек.
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