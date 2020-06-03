Происшествия
В Крыму в лобовом столкновении грузовика и иномарки пострадал ребенок
В Бахчисарайском районе Крыма лоб в лоб столкнулись легковая машина и малотоннажный грузовик, есть пострадавшие.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики
ДТП произошло в среду около полудня в районе села Красный Мак. На автодорожном мосту через реку Бельбек столкнулись Chery и малотоннажка Mercedes.
В результате аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Жертв нет.
Прибывшие на место ДТП спасатели провели комплекс аварийно-спасательных работ и транспортировали пострадавших к автомобилю скорой помощи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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