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Происшествия

В Крыму в лобовом столкновении грузовика и иномарки пострадал ребенок

16:14 среда, 3 июня 2020

В Бахчисарайском районе Крыма лоб в лоб столкнулись легковая машина и малотоннажный грузовик, есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики

ДТП произошло в среду около полудня в районе села Красный Мак. На автодорожном мосту через реку Бельбек столкнулись Chery и малотоннажка Mercedes.

В результате аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Жертв нет.

Прибывшие на место ДТП спасатели провели комплекс аварийно-спасательных работ и транспортировали пострадавших к автомобилю скорой помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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