Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.8
воздух +17
море +16

Власть

В Крыму украинского военного взяли под стражу на месяц

12:08 среда, 3 июня 2020

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения Евгению Добринскому, украинскому военному, который, по информации ФСБ, «в состоянии алкогольного опьянения незаконно пересек границу в Крыму».

Защита обвиняемого попросила 72 часа, чтобы он мог нанять жилье и затем избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Кроме того, за это время защита хотела точно установить личность задержанного, поскольку документов при задержании у него не было и утверждая, что достоверные доказательства, что подозреваемый скроется от дознания, отсутствуют.

Обвинение в свою очередь настаивало на содержании подозреваемого под стражей сроком на два месяца.

У подозреваемого на территории РК отсутствует жилье, нет близких родственников или друзей и фактически на данный момент его личность не установлена из-за отсутствия документов.

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность информацией о задержании в Крыму сотрудниками российской ФСБ украинского военнослужащего, который в конце прошлой недели пропал на админгранице с Херсонской областью.

«Мы обеспокоены недавними сообщениями средств массовой информации о том, что российские военные задержали военнослужащего украинских вооруженных сил на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию Крыма и остановить агрессию на Донбассе», – сказано в твиттере посольства США.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пропавший украинский военный задержан ФСБ в Крыму. Российская спецслужба обвиняет задержанного украинского военнослужащего «в нарушении госграницы».

В Крыму ОМОН проводит обыски у крымских татар. Силовики около 8 часов утра пришли в дом 65-летней крымской татарки Шейде Асановой, которая живет одна.

Получивший взятку сотрудник «Воды Крыма» предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении инженера государственного унитарного предприятия «Вода Крыма», который потребовал 50 тыс рублей за сокрытие выявленного им несанкционированного подключения к сетям водопровода.

Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму. Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.

Происшествия
Крымчанина обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Крымчанина обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Обвинение в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера шестилетней девочки предъявлено 39-летнему жителю поселка Ленино в Крыму.

Коронавирус в Крыму
За сутки почти сотню приехавших в Крыму поместили в обсерватор

За сутки почти сотню приехавших в Крыму поместили в обсерватор

80 человек поместили за сутки в крымские обсерваторы.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: сколько случаев подтвердилось за сутки

Коронавирус в Севастополе: сколько случаев подтвердилось за сутки

За сутки в Севастополе зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Общество
Крымский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде

Крымский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде

Астроид 163348 (2002 NN4), который сблизится с Землей 6 июня, не несет никакой опасности для жителей нашей планеты.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации