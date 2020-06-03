В Крыму украинского военного взяли под стражу на месяц

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения Евгению Добринскому, украинскому военному, который, по информации ФСБ, «в состоянии алкогольного опьянения незаконно пересек границу в Крыму».

Защита обвиняемого попросила 72 часа, чтобы он мог нанять жилье и затем избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Кроме того, за это время защита хотела точно установить личность задержанного, поскольку документов при задержании у него не было и утверждая, что достоверные доказательства, что подозреваемый скроется от дознания, отсутствуют.

Обвинение в свою очередь настаивало на содержании подозреваемого под стражей сроком на два месяца.

У подозреваемого на территории РК отсутствует жилье, нет близких родственников или друзей и фактически на данный момент его личность не установлена из-за отсутствия документов.

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность информацией о задержании в Крыму сотрудниками российской ФСБ украинского военнослужащего, который в конце прошлой недели пропал на админгранице с Херсонской областью.

«Мы обеспокоены недавними сообщениями средств массовой информации о том, что российские военные задержали военнослужащего украинских вооруженных сил на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию Крыма и остановить агрессию на Донбассе», – сказано в твиттере посольства США.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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