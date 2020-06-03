В Крыму постояльцев отелей будут тестировать на коронавирус

фото © Новости Крыма

Правительство России одобрило предложение правительства Крыма об обязательном однократном тестировании на коронавирус тех, кто заезжает в объект размещения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения», – написал он.

Аксенов напомнил, что что на прошлой неделе правительство Крыма попросило правительство России исключить несколько требований, что содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

Он отметил, что в ближайшее время власти Крыма ожидают решения российских властей о возможности возобновления туризма из тех регионов России, где сложилась наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Как сообщалось ранее, около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов.

В Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане.

Отели и гостиницы откроют для приезжих отдыхающих на втором этапе запуска объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В отелях Крыма появится специалист по соблюдению предписаний Роспотребнадзора. Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для работы гостиниц и иных средств размещения, сообщает пресс-служба Минкурортов РК.

Отельеры рассказали о ценах и спросе на крымский отдых этим летом. Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов.

В Крыму запустят электронную систему учета туристов. Электронная система учета туристов будет запущена в Крыму после возобновления работы на полуострове большинства объектов санаторно-курортного комплекса.

Крым обещают открыть для российских туристов только через месяц. В Крыму начинают постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. Кафе, рестораны и фитнес-клубы вновь открывают двери для посетителей.