Коронавирус в Крыму
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В Крыму постояльцев отелей будут тестировать на коронавирус
фото © Новости Крыма
Правительство России одобрило предложение правительства Крыма об обязательном однократном тестировании на коронавирус тех, кто заезжает в объект размещения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения», – написал он.
Аксенов напомнил, что что на прошлой неделе правительство Крыма попросило правительство России исключить несколько требований, что содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.
Он отметил, что в ближайшее время власти Крыма ожидают решения российских властей о возможности возобновления туризма из тех регионов России, где сложилась наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация.
Как сообщалось ранее, около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов.
В Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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