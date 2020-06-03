В Крыму начали собирать информацию по незаконным баням и автомойкам

В Республике Крым будут жестко проверять незаконные объекты интенсивного водопользования: SPA-центры, бани и автомойки.

Пока для надзорных органов действует мораторий на плановые и внеплановые проверки, никто не мешает вести подготовительную работу по сбору информации о подобных предприимчивых «теневиках». Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму сообщил председатель Госкомрегистра республики Александр Спиридонов.

Объекты интенсивного водопользования в фокус попали не случайно: в условиях затянувшегося дефицита воды во всем регионе вопрос экономии ресурса становится жизненно важным. С этой точки зрения предприятия, которые используют воду в производственных масштабах без всяких на то оснований и разрешений, требуют особого внимания, считает Александр Спиридонов.

«Сейчас мы работаем через запросы органам местного самоуправления, внутренних дел и соответствующим коммунальным предприятиям, где по их сведениям есть подобные объекты, - пояснил он. – На сегодняшний день в Симферополе и Симферопольском районе 65 таких объектов».

При этом, как отметил председатель Госкомрегистра, земельные инспекторы могут выявлять только нецелевое использование земли, на которой располагается активно пользующийся водой бизнес. Самый яркий пример - когда на участке под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вдруг обнаруживаются автомойка или частная баня.

Подобных объектов множество как на «въездных» в Симферополь улицах, так и на центральных, первая линия которых уже давно из жилой превратилась в коммерческую.

«Наша работа и наши санкции не повлекут за собой прекращения чрезмерно интенсивного водопользования, это уже задача для других органов, самыми эффективными из которых являются правоохранительные, - отметил Спиридонов. – Водные ресурсы нужно использовать рационально. Но если уж используешь интенсивно, будь добр внести компенсацию в бюджет через куда больший налог на коммерческую землю и соответствующие платежи как юрлицо или ИП, а не как физлицо».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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