В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом

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Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 7 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 2 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один – при обращении за медицинской помощью. Пять случаев связаны с ранее зарегистрированным очагом среди строителей. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал Аксенов.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 399 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 259 пациентов, 11 человек скончались.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространения на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о возобновлении работы объектов санаторно-курортного комплекса с 15 июня. Это будет происходить в три этапа. Первыми откроются учреждения с медицинской лицензией. Они смогут принимать только внутренних туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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