Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе на COVID-19 протестируют всех участников парада Победы ● В Крыму постояльцев отелей будут тестировать на коронавирус ● В Крыму под медицинским наблюдением находится 2628 человек ● В Крыму шести тысячам семей отказали в президентских выплатах на детей ● За сутки в Крыму выписано 18 выздоровевших от коронавируса
В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом
фото © gazetauzao.ru
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 7 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 2 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один – при обращении за медицинской помощью. Пять случаев связаны с ранее зарегистрированным очагом среди строителей. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал Аксенов.
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 399 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 259 пациентов, 11 человек скончались.
В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространения на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о возобновлении работы объектов санаторно-курортного комплекса с 15 июня. Это будет происходить в три этапа. Первыми откроются учреждения с медицинской лицензией. Они смогут принимать только внутренних туристов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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