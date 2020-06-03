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Власть

В Крыму экс-чиновник получил три года условно

14:36 среда, 3 июня 2020

В Джанкойском районе осужден бывший глава одного из муниципальных образований района за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Джанкойская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя района по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в октябре 2016 года администрацией одного из сельских поселений Джанкойского района заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству газопровода низкого давления. При этом подсудимый, будучи главой этого муниципального образования, в декабре 2016 года, путем подписания дополнительных соглашений к названному муниципальному контракту, с целью своевременного освоения бюджетных средств, в нарушение установленного законодательством порядка, перечислил подрядчику авансовый платеж в размере 89 % от цены контракта, что составило более 10 млн руб.

Он же, в июле 2017 года с целью создания видимости эффективности деятельности, достоверно зная, что работы подрядчиком в полном объеме не выполнены, подписал акты об их приемке.

Приговором Джанкойского районного суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Окончательное наказание, постановленное в соответствии с позицией государственного обвинителя, назначено в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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