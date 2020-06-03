Ученые ответили, сможет ли жара остановить коронавирус

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Американские ученые провели ряд исследований по влиянию изменения температуры, влажности, осадков и ультрафиолетового излучения на уровень распространения COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ScienceDaily.

Ежедневный анализ прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории США выявил наибольший рост числа заболевших при минусовых температурных показателях. Снижение заболеваемости выявлено при потеплении вплоть до 11 градусов по Цельсию. Однако дальнейший рост температуры не оказывает существенного влияния на распространение вируса.

«Нельзя полагать, что распространение инфекции полностью прекратится в летние месяцы», - сообщил участник исследований Шив Сехра и добавил, что работа является первым шагом в изучении влияния погодных условий на новый тип коронавируса.

Исследователи установили, что снижению заболеваемости способствует более высокий уровень УФ-излучения. При этом влажность воздуха и осадки не оказывают существенного влияния на эпидемиологическую обстановку.

Согласно данным ВОЗ, вирусом COVID-19 в мире заражены более 6,1 миллиона человек, более 373 тысяч умерли. В России выявлено 423 741 инфицированных, из них 186 985 выздоровели, 5 037 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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