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Власть

У Зеленского хотят расширить пакет «крымских» санкций

13:22 среда, 3 июня 2020

Украина готовится ввести новый пакет «крымских» санкций против России.

Об этом в интервью изданию «Укринформ» сообщил представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

«Представительство президента в АРК сейчас работает над введением отдельных ограничений для физических и юридических лиц, причастных к нарушениям международного права и законодательства Украины, которые совершаются на территории Крыма. Мы надеемся, что наши иностранные партнеры тоже усилят санкционный режим. Думаю, многие из них готовы к этому», - сказал Антон Кориневич.

Он заявил, что санкции должны усиливаться.

«Не так давно был введен новый пакет украинских санкций против культурных и научных учреждений РФ за незаконную деятельность в Крыму. Поэтому вопрос усилений санкций стоит на повестке», - сообщил Кориневич.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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