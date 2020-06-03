У Зеленского хотят расширить пакет «крымских» санкций

Украина готовится ввести новый пакет «крымских» санкций против России.

Об этом в интервью изданию «Укринформ» сообщил представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

«Представительство президента в АРК сейчас работает над введением отдельных ограничений для физических и юридических лиц, причастных к нарушениям международного права и законодательства Украины, которые совершаются на территории Крыма. Мы надеемся, что наши иностранные партнеры тоже усилят санкционный режим. Думаю, многие из них готовы к этому», - сказал Антон Кориневич.

Он заявил, что санкции должны усиливаться.

«Не так давно был введен новый пакет украинских санкций против культурных и научных учреждений РФ за незаконную деятельность в Крыму. Поэтому вопрос усилений санкций стоит на повестке», - сообщил Кориневич.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина засекретит «Стратегию деоккупации Крыма». Часть документа с концепцией стратегии по возвращению полуострова будет открытой и публичной, в то время, как большая ее часть будет закрытой и тайной.

Севастопольские депутаты рассказали о причинах массовой отставки. Депутаты Гагаринского райсовета Севастополя объяснили, почему они приняли решение подать в отставку.

Власти Ялты будут чествовать лучших в своей профессии горожан. Лучшие в своих отраслях ялтинцы будут отмечаться муниципалитетом.

Работники керченского «Залива» бастуют против уменьшения зарплат. Сотрудники предприятия увольняются из-за невыплаты заработанных за последний месяц денег.