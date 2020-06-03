Власть
У Зеленского хотят расширить пакет «крымских» санкций
Украина готовится ввести новый пакет «крымских» санкций против России.
Об этом в интервью изданию «Укринформ» сообщил представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.
«Представительство президента в АРК сейчас работает над введением отдельных ограничений для физических и юридических лиц, причастных к нарушениям международного права и законодательства Украины, которые совершаются на территории Крыма. Мы надеемся, что наши иностранные партнеры тоже усилят санкционный режим. Думаю, многие из них готовы к этому», - сказал Антон Кориневич.
Он заявил, что санкции должны усиливаться.
«Не так давно был введен новый пакет украинских санкций против культурных и научных учреждений РФ за незаконную деятельность в Крыму. Поэтому вопрос усилений санкций стоит на повестке», - сообщил Кориневич.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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