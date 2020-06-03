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Происшествия

Трое симферопольцев отняли у курьера сумку с роллами и пиццей

Полицейские Симферополя задержали троих местных жителей по подозрению в нападении на курьера одной из компаний доставки еды.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Инцидент произошел ночью. Курьер привез крупный заказ по адресу, но телефон клиента был вне зоны доступа сети. Внезапно навстречу доставщику вышли трое мужчин. С применением физической силы они отобрали сумку с роллами и пиццей и скрылись.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались трое симферопольцев в возрасте от 22 до 24 лет.

Задержанные признались в грабеже, пояснив, что просто захотели устроить себе бесплатное «застолье».

Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные помещены в изолятор временного содержания.

Им грозит до семи лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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