Бизнес
Севастопольский бизнес жалуется на коррупцию
Как сообщил во время своего отчета перед Заксобранием уполномоченный по правам предпринимателей в Севастополе Тимофей Смирнов, 80% опрошенных назвали уровень коррупции в Севастополе высоким.
При этом 61,8% считают, что за последние пять лет этот уровень показывает тенденцию к повышению, а 67,3% опрошенных лично сталкивались с проявлением коррупции при осуществлении предпринимательской деятельности.
Говоря о своей работе, Тимофей Смирнов подчеркнул, что необходимое взаимодействие с правительством города началось в середине прошлого года (после ухода с поста Дмитрия Овсянникова – ред.). Назвал бизнес-омбудсмен и ряд факторов, которые сводят на нет усилия власти по развитию бизнеса.
В их числе: несоответствие кадастровой и реальной стоимости земли, причем в ряде случаев, утверждает Смирнов, цены завышены в три-пять раз; изъятие земельных участков по распоряжению правительства 195-РП в пользу Министерства обороны; завышенная по сравнению с соседними регионами стоимость аренды участков, которые передаются предпринимателям без торгов; отсутствие Генплана города.
«Чтобы помочь малому бизнесу, власти должны обеспечить его поддержкой в виде абсолютно внятной линии сразу в двух направлениях. Во-первых, необходимо свести к минимуму или снять вообще налоговый пресс с любых видов стартапов, вплоть до обнуления всех налогов. Также нужно освободить страртапы на несколько лет деятельности или до выхода на какую-то прибыль от подробной отчетности.
Во-вторых, нужно обеспечить правовые гарантии и минимизировать необоснованное вмешательство представителей контролирующих органов и органов исполнительной власти в деятельность предпринимателей», - считает Тимофей Смирнов.
Сегодня малый бизнес элементарно боится вырасти с малого до среднего уровня, поскольку это влечет повышенное внимание не только власти – «к любому из них могут прийти с проверкой по надуманным основаниям, например, по обращению Общественной организации».
«Севастополь обладает огромным потенциалом для развития малого и среднего предпринимательства: свободная экономическая зона, уникальные логистические, инфраструктурные возможности. Здесь могут открыться большие перспективы для предпринимателей, а меры государственной поддержки должны дать к этому соответствующий импульс. Сегодня у нас есть большое преимущество. Путь создания институтов поддержки, институтов развития малого бизнеса, который прошла материковая Россия, Севастополь может освоить быстро, сэкономив много времени, пользуясь лучшими практиками и не совершая ошибок, которые были болезнями роста в других регионах. Все зависит от того, каким мы хотим видеть наш город», - заключил Тимофей Смирнов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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