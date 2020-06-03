Ростех обещает построить в Севастополе больницу скорой помощи

В Севастополе появится современная больница скорой помощи. Государственный контракт на строительство подписали Ростех и правительство города.

Планируется, что здание будет состоять из пяти корпусов от трех до восьми этажей и будет рассчитано на 470 койкомест и 200 посещений в смену. Будут организованы операционный блок с приемным отделением, диагностический, лабораторный, стационар и пищеблок.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, под стройку выделен участок площадью 6,9 га. Реализацией проекта займется дочерняя организация Ростеха – компания «РТ-СоцСтрой».

«Сейчас мы достраиваем подстанцию, а следующий шаг - создание современной больницы скорой медицинской помощи. В результате город получит передовое лечебное заведение, где будут оказываться все виды специализированной помощи и появится более 1200 новых рабочих мест. Строительство БСМП станет первым шагом на пути к созданию крупного медицинского кластера – в него также войдут онкологический центр и инфекционная больница», - отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Севастопольская больница скорой медицинской помощи будет построена в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года. На эти цели из бюджета выделено 7 млрд 580 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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