Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 3 июня
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 3 июня.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 95 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 69 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 85 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 11 до 19, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 18, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 16, в Ялте - 16 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.
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