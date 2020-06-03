Коронавирус в Крыму
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Не все пляжи Севастополя будут открыты летом для купания
На некоторых – можно будет только позагорать и попить кофе.
Не все севастопольские пляжи готовы к открытию купального сезона этим летом. Об этом сообщил глава департамента горхоза Евгений Горлов. По его словам, полностью прошли все процедуры и готовы принять отдыхающих 34 городских пляжа. Еще на двух – Мраморном и городском в Балаклаве – взятые пробы воды не соответствуют нормам.
«Они <Мраморный и городской пляжи> не будут открыты для купания, там можно будет позагорать, кофе попить. 34 пляжа должны быть до 15 июня полностью готовы к приему гостей», - отметил он.
Накануне, готовность большинства пляжей к открытию и соответствие морской воды на них клиническим нормативам подтвердил замглавы межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин. В отношении состояния городского пляжа в Балаклаве ведомством вынесено предписание о запрете купания.
Напомним, ранее сообщалось, что пляжный сезон в Севастополе начнется 15 июня, городские пляжи будут доступны для горожан при соблюдении санитарных норм. Операторы пляжей обязаны будут контролировать социальную дистанцию на пляжах, проводить дезинфекцию и т.д.
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